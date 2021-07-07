На Алтае открыли памятник первому главе региона

На открытии были первые лица республики, а также бывший губернатор Алтайского края Лев Коршунов.
Трехметровый бронзовый монумент украшает вход в центральный парк города со стороны улицы названной в честь Валерия Чаптынова.
Чаптынов возглавлял Алтай в непростой период реформ и преобразований и отдал все силы работе на становление государственности региона, отметил действующий глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
В 2020 году в Барнауле прижизненный бюст экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину появился на площади Советов.
Действующий глава региона Виктор Томенко назвал это «идиотской выходкой».