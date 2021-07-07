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Жизнь

На Алтае открыли памятник первому главе региона

В день 30-летия Республики Алтай в Горно-Алтайске открыли памятник первому руководителю региона Валерию Чаптынову, сообщила ГТРК «Горный Алтай».

Памятник первому главе Республики Алтай.
Памятник первому главе Республики Алтай.
Скриншот elaltay.ru

На открытии были первые лица республики, а также бывший губернатор Алтайского края Лев Коршунов.

Трехметровый бронзовый монумент украшает вход в центральный парк города со стороны улицы названной в честь Валерия Чаптынова.

Чаптынов возглавлял Алтай в непростой период реформ и преобразований и отдал все силы работе на становление государственности региона, отметил действующий глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

В 2020 году в Барнауле прижизненный бюст экс-губернатору Алтайского края Александру Карлину появился на площади Советов.

Действующий глава региона Виктор Томенко назвал это «идиотской выходкой».

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