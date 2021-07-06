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Жизнь

На Алтае отменили национальный праздник из-за ковида

В Республике Алтай отменили проведение межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын, который был запланирован на 16−19 июля. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Эжер Ялбаков.

Эл Ойын.
Эл Ойын.
altai-republic.ru

Решение приняли на заседании оперативного штаба. По словам Ялбакова, главе региона поступает множество обращений с просьбой перенести праздник из-за сложной эпидситуации по коронавирусу.

«Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», — сказал первый вице-премьер.

На большинстве территорий в Республике Алтай показатели заболеваемости COVID-19 продолжают увеличиваться. Хуже всего дела в Горно-Алтайске и Майминском районе.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края рассказал, насколько ухудшилась ковидная обстановка.

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