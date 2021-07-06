На Алтае отменили национальный праздник из-за ковида

Решение приняли на заседании оперативного штаба. По словам Ялбакова, главе региона поступает множество обращений с просьбой перенести праздник из-за сложной эпидситуации по коронавирусу.
«Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», — сказал первый вице-премьер.
На большинстве территорий в Республике Алтай показатели заболеваемости COVID-19 продолжают увеличиваться. Хуже всего дела в Горно-Алтайске и Майминском районе.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края рассказал, насколько ухудшилась ковидная обстановка.