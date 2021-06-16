На Алтае отсняли пейзажи для корейской драмы. Сами корейцы не смогли прилететь из-за вируса

Заказ питерской компании поступил из Южной Кореи. Сами корейцы не смогли прилететь из-за ковидных ограничений.

Обеспечение работы кинематографистов взяла на себя барнаульская турфирма «Плот».

«Это были три дня очень интенсивной работы. Работали с семи утра до двух ночи. Надо было снять Гейзеровое озеро в безлюдное время, а туристы туда с раннего утра тянутся, закатное солнце на фоне гор, поляну с цветущими огоньками, несколько панорам и даже звездное небо», — рассказал изданию директор турфирмы Александр Смирнов.

Весь отснятый материал отправляли корейцам по интернету — те сообщали, что нужно доснять или переснять.

Ранее сообщали про режиссера нашумевшего сериала «Эпидемия», который снимал кино на Алтае и искал темнокожих актеров.