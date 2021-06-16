16 июня 26°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На Алтае отсняли пейзажи для корейской драмы. Сами корейцы не смогли прилететь из-за вируса

В Республике Алтай завершили работу сотрудники FilmspbTV, делавшие пейзажные съемки для корейской исторической полнометражной драмы, пишет «Российская газета».

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Altapress.ru

Заказ питерской компании поступил из Южной Кореи. Сами корейцы не смогли прилететь из-за ковидных ограничений.

Обеспечение работы кинематографистов взяла на себя барнаульская турфирма «Плот».

«Это были три дня очень интенсивной работы. Работали с семи утра до двух ночи. Надо было снять Гейзеровое озеро в безлюдное время, а туристы туда с раннего утра тянутся, закатное солнце на фоне гор, поляну с цветущими огоньками, несколько панорам и даже звездное небо», — рассказал изданию директор турфирмы Александр Смирнов.

Весь отснятый материал отправляли корейцам по интернету — те сообщали, что нужно доснять или переснять.

Ранее сообщали про режиссера нашумевшего сериала «Эпидемия», который снимал кино на Алтае и искал темнокожих актеров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость