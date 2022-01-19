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Жизнь

На Алтае прекратили дело по факту крушения вертолета Robinson на Белухе с ущербом на 33 млн

Завершено расследование крушения вертолета Robinson R66 на горе Белуха в Республике Алтай, сообщает Восточное межрегиональное СК на транспорте.

Robinson жестко приземлился на Белухе.
Robinson жестко приземлился на Белухе.
кадр из видео.

Напомним, полтора года назад — вечером 4 августа 2020 года — вертолет Robinson совершил жесткую посадку на Белухе, на борту находились пилот и пассажир.

«Пилот не справился с порывами ветра и совершил вынужденную посадку. Повредились главный винт и фюзеляж вертолета», — сообщили ранее.

18 января сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по факту жесткой посадки.

«При выполнении технического полета вертолет Robinson R66 осуществил жесткую посадку. Воздушное судно было завалено на бок и получило повреждение главного винта и фюзеляжа общей стоимостью свыше 33 млн рублей. Непосредственной причиной происшествия стало опрокидывание на пикирование при выполнении посадки в горах в условиях воздействия орографической турбулентности, сильных восходящих, нисходящих потоков и вихрей. Основными факторами, приведшими к крушению, явились попадание вертолета в процессе разворота в сильный восходящий поток, что привело к „забрасыванию“ его на плато, а также затруднение в определении высоты полета из-за белизны поверхности и отсутствия ориентиров на снегу», — рассказали в СК.

В действиях пилота не нашли нарушений, в результате чего уголовное дело прекратили.

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