Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня 29°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+76. На Алтае прирост зараженных COVID-19 продолжает колебаться возле максимального показателя

В Алтайском крае на 26 июня зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Напомним, начиная с 19 июня в регионе ежедневный прирост зараженных выше 70-ти. За эти дни максимальное приближение к «рекорду» произошло по данным на 25 июня — 78. Наибольший показатель за сутки в крае — 81, его зафиксировали дважды — на 25 мая и на 3 июня.

Из новых 76 заболевших: Барнаул — 27, Михайловский район — 14, Бийск — 11, Рубцовск — 6, Смоленский район — 4, Целинный район — 3, Зональный район — 2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенский, Тогульский районы — по 1.

За прошедшие сутки смертельных случаев не зарегистрировали, выздоровели 98 человек — это больше, чем число новых инфицированных.

Всего в крае заражены 3676 человек (в том числе 374 ребенка до 17 лет включительно). Выписаны по выздоровлению — 2580.

Из общего числа заболевших: 147 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 2341 — по контакту с ранее заболевшими, 431 — у больных внебольничной пневмонией, 1061 — у заболевших ОРВИ, в 2184 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 78, на аппарате ИВЛ — 24.

За весь период скончались — 63 человека. Из них 30 случаев от коронавируса, 30 — иные причины смерти, еще 3 — находятся на экспертизе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость