+76. На Алтае прирост зараженных COVID-19 продолжает колебаться возле максимального показателя

Напомним, начиная с 19 июня в регионе ежедневный прирост зараженных выше 70-ти. За эти дни максимальное приближение к «рекорду» произошло по данным на 25 июня — 78. Наибольший показатель за сутки в крае — 81, его зафиксировали дважды — на 25 мая и на 3 июня.

Из новых 76 заболевших: Барнаул — 27, Михайловский район — 14, Бийск — 11, Рубцовск — 6, Смоленский район — 4, Целинный район — 3, Зональный район — 2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенский, Тогульский районы — по 1.

За прошедшие сутки смертельных случаев не зарегистрировали, выздоровели 98 человек — это больше, чем число новых инфицированных.

Всего в крае заражены 3676 человек (в том числе 374 ребенка до 17 лет включительно). Выписаны по выздоровлению — 2580.

Из общего числа заболевших: 147 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 2341 — по контакту с ранее заболевшими, 431 — у больных внебольничной пневмонией, 1061 — у заболевших ОРВИ, в 2184 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 78, на аппарате ИВЛ — 24.

За весь период скончались — 63 человека. Из них 30 случаев от коронавируса, 30 — иные причины смерти, еще 3 — находятся на экспертизе.