На Алтае пройдет первый фестиваль здоровья, досуга и знаний для «серебряного возраста»

С 9 по 19 апреля в Алтайском крае пройдет межрегиональный фестиваль «Декада серебряного возраста». Основная его идея открыть новые возможности «серебряного возраста» как времени активного долголетия, новых эмоций и качественного общения.

Отмечается, что проект рассчитан на людей старше 55 лет. Участники пройдут 10-дневный курс лечения в санатории по доступной цене. Всего в заезде примут участие 100 человек.

"Декада зрелого возраста" в Сочи. Предоставлено altapress.ru

Также для участников фестиваля предусмотрели более 50 бесплатных мероприятий разной направленности. Например, лекции о возрастных заболеваниях, активность на свежем воздухе, мастер-классы по прикладному творчеству, ярмарка, экскурсии, участие в театральной постановке и другое.

Волонтерами на фестивале стали студенты алтайских образовательных учреждений.

Организатор «Декады серебряного возраста», вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма, совладелец туристической компании «Пятница» Елена Красулина заявила, что проект направлен на благодарность родителям за свою жизнь.

Организатор Елена Красулина. Предоставлено altapress.ru

Она отметила, что сейчас особенно важно беречь семейные традиции и ценности.

Партнерами фестиваля стали Краевая клиническая больница и Диагностический центр Алтайского края. Партнером события по размещению и лечению стал санаторий «Сосновый бор».

Следующее подобное мероприятие запланировано на октябрь 2024 года.

Организатором фестиваля выступает туристическая компания «Пятница» при поддержке Алтайской региональной ассоциации туризма. Продажа путевок на весеннюю «Декаду серебряного возраста» началась 15 февраля 2024 года. Стоимость путевок на 10-дневный курс в санатории варьируется от 37 до 59 тыс. рублей.

Сайт фестиваля здоровья https://dekadasv.ru.

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