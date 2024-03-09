Врачи рассказали, как снизить вред для здоровья при сидячей работе

Длительное сидение несет серьезный риск для здоровья и может привести к преждевременной смерти.

Для профилактики различных заболеваний необходимо регулярно делать короткие перерывы на выполнение физических упражнений.

Так, каждые 20 минут нужно вставать со стула и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту. Это поможет активизировать кровообращение и улучшить метаболические процессы.

Ранее диетолог назвала норму блинов, которую можно съесть в сутки.

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