На Алтае работника облило расплавленным свинцом

«В ходе расследования установлено, что работник самовольно принял решение увеличить объем свинца в тигельном котле и приступил к его догрузке браком свинца, в результате произошел всплеск расплавленного металла и выброс его из загрузочного окна крышки котла, вследствие чего работник был травмирован», — рассказали в ведомстве.
Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством.
«Причиной несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация производства, а также необеспечение функционирования системы управления охраной труда», — отметили в трудинспекции.
Материалы расследования направили в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства.
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