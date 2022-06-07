7 июня
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Жизнь

На Алтае работника облило расплавленным свинцом

В Алтайском крае завершили дополнительное расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Новоалтайска, сообщает региональная гострудинспекция.

Печь. Металл.
Печь. Металл.
ru.all.biz

«В ходе расследования установлено, что работник самовольно принял решение увеличить объем свинца в тигельном котле и приступил к его догрузке браком свинца, в результате произошел всплеск расплавленного металла и выброс его из загрузочного окна крышки котла, вследствие чего работник был травмирован», — рассказали в ведомстве.

Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством.

«Причиной несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, неудовлетворительная организация производства, а также необеспечение функционирования системы управления охраной труда», — отметили в трудинспекции.

Материалы расследования направили в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства.

Ранее в Барнауле следящий за безопасностью на заводе не уследил за потолком, рухнувшим на сварщика.

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