На Алтае работника облило расплавленным свинцом

«В ходе расследования установлено, что работник самовольно принял решение увеличить объем свинца в тигельном котле и приступил к его догрузке браком свинца, в результате произошел всплеск расплавленного металла и выброс его из загрузочного окна крышки котла, вследствие чего работник был травмирован», — рассказали в ведомстве.