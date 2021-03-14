На Алтае снижается прирост зараженных ковидом, но число смертей на прежнем уровне

В Алтайском крае, по данным на 14 марта, зарегистрировали 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 13 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Постоянное снижение числа новых зараженных происходит с 5 февраля (+181). До этого, с ноября 2020 года, в течение нескольких месяцев в крае фиксировали ежедневно более 200 заболевших — в два раза больше, чем на данный момент. При этом количество умерших не снижается — постоянно на уровне 10−13 смертей.

На 14 марта всего в крае инфицированных — 45 282 (в том числе 3 094 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 40 437 пациентов, из них за прошедшие сутки — 85.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 362 человека.

«Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Развернуто 2366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ — 304. Резервных коек: 2366 — 1362 — 481 = 523», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 321, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 106.

За весь период скончались 2 500 человек: из них 13 — за прошедшие сутки (10 — от COVID-19 и еще 3 по иным причинам). Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 647 человек (по иным причинам смерти — 853).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 252 358 человек. На 14 марта в регионе прививается 72 670 человек: 31 390 — получили первую прививку, 41 280 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

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