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Здоровье

Алтайский минздрав прокомментировал развитие менингита у перенесших коронавирус

По данным ученых Нью-Йоркского университета, у каждого седьмого зараженного коронавирусом могут развиваться неврологические повреждения, представляющие угрозу для жизни. Чаще говорят об энцефалите и менингите. Алтайский минздрав рассказал altapress.ru, что связи нового вируса с развитием менингита нет.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«По данным научной литературы, одним из редких осложнений новой коронавирусной инфекции может быть менингоэнцефалит (описаны единичные случаи в мире)», — говорится в письме за подписью заместителя министра здравоохранения Алтайского края Владимира Лещенко.

Также в краевом минздраве констатировали: «В настоящее время официальных данных о связи очередной мутации возбудителя с высокой вероятностью развития у пациента менингита нет».

Сегодня в Алтайском крае нет зарегистрированных случаев развития менингита, как осложнения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на 11 марта, всего в крае инфицированных — 44 926 (в том числе 3 070 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 40 160 пациентов. За весь период в регионе скончались 2 461 человек с коронавирусом.

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