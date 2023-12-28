28 декабря
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Жизнь

На Алтае снова закружится снег и потеплеет

О погоде на 28 декабря рассказали синоптики Алтайского края.

Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

Температура воздуха составит от -2, до +3 градусов.

В крае пройдет небольшой снег, местами метели. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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