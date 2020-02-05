На Алтае стало больше белочек

В алтайской тайге стало значительно больше белок, рассказали в Алтайском заповеднике. Такой вывод специалисты сделали после комплексного зимнего маршрутного учета животных.

Учет проводили с 21 по 25 января по хребту Торот. На южных склонах экспертам встретились маралы, косули, следы соболя, белки и кабарги.

В многоснежных урочищах за 20 км пути попались только два марала-быка. Кормятся они в таких условиях под кронами кедров и пихт свисающими эпифитными лишайниками, стожками сеноставок, побегами кустарников.

Старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин отмечает, что «переходя от дерева к дереву маралы прокладывают траншеи, при этом над сугробами виднеется только голова с рогами».

Также встречались следы лисицы, ей приходится рыть глубокие ямы чтобы добыть под метровым слоем снега грызунов. Проходила по хребту и росомаха, которая несмотря на сугробы может самостоятельно добыть кабаргу, косулю или даже маралуху.

Общий итог по числу животных подведут после обработки данных со всех маршрутов, но по результатам уже отмечают значительное увеличение белки в Прителецкой тайге.

Ранее в Республике Алтай, в долине реки Кураган, белка-летяга впервые попала в объектив фотоловушки.