+4098. На Алтае в ковидных госпиталях наращивают число коек, но их все меньше и меньше

В крае свободны лишь 560 коек. Для сравнения: 1 февраля в резерве было почти в два раза больше — 1001, при этом за девять дней коечный фонд увеличили на 305 мест, а случаев заболевания ковидом в начале месяца выявили почти в три раза меньше — 1439.
Всего в крае инфицированных — 159 187 (в том числе 18 990 детей). Выздоровели — 115 405 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 485.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 379 человек.
«Кроме этого, 221 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 70 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3160 коек, к кислороду имеют подключение 2875, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 560», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.
За весь период наблюдений скончались 9 014 человек с ковидом: из них 20 — за прошедшие сутки (19 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 543 человека (по иным причинам — 1 471).
По данным на 9 февраля: прививается 1 305 031 человек: получили первую вакцину — 71 990 (в том числе 1 534 ребенка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 152 219, повторно вакцинировались — 80 822.
Ранее алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе.
Новые случаи:
Барнаул — 2603, Бийск — 247, Рубцовск — 117, Заринск — 92, Новоалтайск — 73, Славгород — 69, Камень-на-Оби — 59, Алейск — 57, Завьяловский район — 36, Белокуриха, Бийский и Рубцовский районы — по 35, Мамонтовский и Поспелихинский районы — по 34, Первомайский район — 33, Алтайский и Шипуновский районы — по 32, Павловский район — 31, Смоленский и Тальменский районы — по 30, Волчихинский и Егорьевский районы — по 29, Троицкий район — 28, Тогульский район — 25, Кулундинский район — 24, Красногорский, Солонешенский и Целинный районы — по 22, Советский район — 21, Алейский и Змеиногорский районы — по 19, Зональный и Косихинский районы — по 15, Залесовский и Ребрихинский районы — по 14, Ельцовский район — 10, Михайловский и Тюменцевский районы — по 8, Каменский и Родинский районы — по 7, Шелаболихинский район — 5, Заринский и Калманский районы — по 4, Локтевский район — 3, Благовещенский, Угловский и Усть-Пристанский районы — по 2, Курьинский, Кытмановский, Панкрушихинский и Третьяковский районы — по 1.