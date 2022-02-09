+4098. На Алтае в ковидных госпиталях наращивают число коек, но их все меньше и меньше

В Алтайском крае, по данным на 9 февраля, зарегистрировали 4098 случаев заболевания коронавирусом и 20 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае свободны лишь 560 коек. Для сравнения: 1 февраля в резерве было почти в два раза больше — 1001, при этом за девять дней коечный фонд увеличили на 305 мест, а случаев заболевания ковидом в начале месяца выявили почти в три раза меньше — 1439.

Всего в крае инфицированных — 159 187 (в том числе 18 990 детей). Выздоровели — 115 405 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1 485.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 379 человек.

«Кроме этого, 221 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 70 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

«Развернуто 3160 коек, к кислороду имеют подключение 2875, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 560», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.

За весь период наблюдений скончались 9 014 человек с ковидом: из них 20 — за прошедшие сутки (19 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 543 человека (по иным причинам — 1 471).

По данным на 9 февраля: прививается 1 305 031 человек: получили первую вакцину — 71 990 (в том числе 1 534 ребенка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 152 219, повторно вакцинировались — 80 822.

Ранее алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе.