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Жизнь

На Алтае в ноябре расцвели лютики и одуванчики

В начале ноября в Алтайском биосферном заповеднике заметили повторное цветение лютиков, одуванчиков и рододендрона. В то время как сибирские города завалило снегом, в Горном Алтае осень решила задержаться. Ноябрьская весна — в фоторепортаже altzapoved.ru.

Цветение в Горном Алтае в ноябре.
Цветение в Горном Алтае в ноябре.
altzapovednik.ru

Как рассказывают сотрудники заповедника, 8 ноября в прителецкой части Алтайского заповедника стояла солнечная погода. На озере бушевал шторм, вызыванный «верховкой» (ветер южного направления). В то же время расцвел жабрей, одуванчики, звездчатка, а к югу от села Яйлю по долине Телецкого озера на кордоне Кокши цветет лютик однолистный.

По мнению ученых, вторичное цветение — это реакция растений на различные нарушения механизма контроля их сезонного развития.

Однако столь позднее цветение в Алтайском заповеднике отмечали и в прошлом году. Тогда цветы распустились 5 ноября.

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