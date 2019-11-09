На Алтае в ноябре расцвели лютики и одуванчики

Как рассказывают сотрудники заповедника, 8 ноября в прителецкой части Алтайского заповедника стояла солнечная погода. На озере бушевал шторм, вызыванный «верховкой» (ветер южного направления). В то же время расцвел жабрей, одуванчики, звездчатка, а к югу от села Яйлю по долине Телецкого озера на кордоне Кокши цветет лютик однолистный.
По мнению ученых, вторичное цветение — это реакция растений на различные нарушения механизма контроля их сезонного развития.
Однако столь позднее цветение в Алтайском заповеднике отмечали и в прошлом году. Тогда цветы распустились 5 ноября.