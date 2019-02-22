На Алтае видеоловушка сняла, как снежный барс метит территорию в горах

В Республике Алтай прошла экспедиция на плато Укок. Сотрудники региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий проверили фото- и видеоловушки, установленные для мониторинга ирбиса еще в 2018-м. Как сообщили в Алтае-Саянском отделений WWF, члены экспедиции собрали сотни кадров. На них запечатлены три барса.

За неделю работы учетчики проделали 950 км: 300 км на автомобиле УАЗ, 600 км на снегоходах и 50 км пешком при температурах от -30 до -43 градусов. Дополнительно в местах наиболее вероятного появления ирбиса были установлены еще пять фото и видеоловушек.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из одиннадцати фотоловушек. Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверено можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса. К сожалению, остальные кадры камер смазанные или слишком темные: провести сравнение особей по ним невозможно. Всего же с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали двадцать пять проходов ирбиса и пять разных особей вида: два самца (один из них носит кличку Плешивый — прим ред.) и самка с двумя котятами, которая два года назад оказалась первым ирбисом, зафиксированным на Укоке фотоловушкой. Самка получила кличку Южанка, так как Укок — это самая южная точка ареала ирбиса в России.

Южанки и уже известных самцов снова запечатлели камеры учетчиков, но самка уже одна —- котята выросли и отделились от матери, возможно, откочевав в соседнюю Монголию осваивать новые участки. Если гон прошел успешно, специалисты WWF ожидают, что весной Южанка вновь принесет потомство.

Леонард Таханов,

координатор учетов на плато Укок, начальник отдела «Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» природного парка «Зона покоя Укок»:

Хорошо, что во время экспедиции не было сильных ветров, бурана, но перед самым началом экспедиции прошла пурга и замела следы животных. Однако, мы все же обнаружили следы снежного барса и следы жизнедеятельности (мочу, экскременты и шерсть ирбиса), которые собрали для генетического анализа. Нам очень помогли жители села Джазатор, предоставив личные снегоходы. Один из снегоходов ломался, но профессионалы-водители всегда находили возможность его починить, и все работы были выполнены успешно и вовремя.

На текущей неделе стартовала вторая экспедиция в рамках полномасштабных учетов ирбиса в России. На работы отправилась команда специалистов Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай. Результаты учетов WWF огласит в апреле-мае после камеральной обработки результатов полевых работ.