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Жизнь

На Алтае впервые после пандемии отпразднуют Яблочный спас

19 августа в Республике Алтай в биосферном заповеднике в селе Яйлю пройдёт праздник «Яблочный Спас».

"Яблочный спас" в селе Яйлю.
"Яблочный спас" в селе Яйлю.
Пресс-центр Алтайского заповедника.

Село Яйлю после двухлетнего перерыва вновь приглашает гостей принять участие в праздновании «Яблочного Спаса».

Мероприятие пройдет 19 августа. Оно приурочено к православному празднику Преображения Господня, именуемого в народе Яблочным Спасом.

Идея праздника — сохранение историко-культурного наследия и народных традиций, тесно переплетенных с природой.

В этот день представители православного духовенства традиционно совершают праздничную Божественную литургию и освящение плодов нового урожая.

В программе праздника — выступления народных коллективов, хороводы, мастер-классы и выставка-ярмарка местной продукции.

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