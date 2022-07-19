На Алтае впервые после пандемии отпразднуют Яблочный спас

Село Яйлю после двухлетнего перерыва вновь приглашает гостей принять участие в праздновании «Яблочного Спаса».
Мероприятие пройдет 19 августа. Оно приурочено к православному празднику Преображения Господня, именуемого в народе Яблочным Спасом.
Идея праздника — сохранение историко-культурного наследия и народных традиций, тесно переплетенных с природой.
В этот день представители православного духовенства традиционно совершают праздничную Божественную литургию и освящение плодов нового урожая.
В программе праздника — выступления народных коллективов, хороводы, мастер-классы и выставка-ярмарка местной продукции.