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Жизнь

Яблочный Спас 2020: что можно и ни в коем случае нельзя делать в этот день

Ежегодно 19 августа все верующие отмечают Яблочный Спас. Он приходится на Успенский пост — один из самых строгих в православии. Рассказываем, почему этот праздник называют Спас на горе, а также, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас.

Яблоки
Яблоки
СС0

История Яблочного Спаса

Яблочный Спас — это народное название одного из важнейших праздников в православии — Преображения Господня. Верующие в этот день вспоминают событие из Евангелия, когда Иисус Христос явил свое Божественное величие трем близким ученикам — апостолам Петру, Иакову и Иоанну. Это событие произошло на горе Фавор в Израиле, незадолго до смерти Христа.

Суть праздника в том, что этим явлением Иисус показал, что в нем соединяется человеческое и божественное естество.

День в народе прозвали «Спас на горе» и «Яблочный Спас». Второе появилось из-за того, что этот Спас выпадает в самый разгар сбора летнего урожая. К этому времени яблоки становились сочными, их можно было начинать заготавливать на зиму.

Что можно делать на Яблочный Спас?

Накануне праздника верующие убираются в доме, так как 19 августа это делать нельзя.

В этот день освящают плоды яблок, а также выращенные на своих огородах другие фрукты и овощи.

Урожай яблок.
Урожай яблок.
СС0

На Яблочный Спас обязательно после освящения нужно съесть яблоки. В некоторых регионах России раньше даже не ели их до наступления праздника — это считалось грехом. Кстати, перед тем как вкусить первый плод, загадывали желание. Наши предки верили, если оно чистое и искреннее, то обязательно сбудется в скором времени.

Сегодня обязательно угощают освященными яблоками своих близких и гостей, а также малоимущих и нищих.

Что нельзя делать на Яблочный Спас?

На Яблочный Спас все еще продолжается строгий Успенский пост, поэтому следует помнить о его правилах. Но так как день является праздничным, то разрешается употребить в пищу рыбу и немного вина.

В это день запрещается работать по дому, в поле, в огороде, стирать и шить. Исключение делается только для готовки, так как это на Яблочный Спас делать даже нужно.

Сегодня также нельзя ссориться и сквернословить.

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