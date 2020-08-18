Народные приметы 18 августа: что обязательно нужно сделать на Евстигнея Житника

18 августа отмечается народно-христианский праздник Евстигней Житник. По-другому его называют Евстигнеев день и Луков день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 18 августа

Название этого праздника «Житник» произошло от слова «жито». Это колосок любого злака. Люди различными способами и обрядами старались задобрить землю для того, чтобы злая сила не вселилась в нивы.

В этот день все девушки обязательно собирали оброненные стебли с большим количеством колосьев. Говорили, что та, кому удастся найти злак с двенадцатью колосками, унесет с собой домой счастье.

В Евстигнеев день начинали собирать лук. Из него плели длинные гирлянды, которые развешивали в доме. От этого воздух в помещении полностью очищался.

Нож и лук. СС0

Также сегодня наши предки пекли хлеб из первого ячменного помола.

Народные приметы 18 августа