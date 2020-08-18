Народные приметы 18 августа: что обязательно нужно сделать на Евстигнея Житника

Народные традиции 18 августа
Название этого праздника «Житник» произошло от слова «жито». Это колосок любого злака. Люди различными способами и обрядами старались задобрить землю для того, чтобы злая сила не вселилась в нивы.
В этот день все девушки обязательно собирали оброненные стебли с большим количеством колосьев. Говорили, что та, кому удастся найти злак с двенадцатью колосками, унесет с собой домой счастье.
В Евстигнеев день начинали собирать лук. Из него плели длинные гирлянды, которые развешивали в доме. От этого воздух в помещении полностью очищался.
Также сегодня наши предки пекли хлеб из первого ячменного помола.
Народные приметы 18 августа
- Каков Евстигней, таков и декабрь.
- Одной рукой жни, другой сей.
- Одно дело делай, другое ведай.
- В этот день нельзя было петь в поле — только по дороге.
- Если лук прозревал 18 августа — считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Пиявки на поверхность воды всплывают, а земляные черви выползают из-под земли — жди дождя.
- Земляные черви выползли 18 августа из-под земли — жди дождя