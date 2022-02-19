На Алтае второй день продолжается массовое выздоровление народа от коронавируса

В крае за сутки выздоровели 6 086 пациентов. Сутками ранее, 18 февраля, зафиксировали рекордное количество выздоровевших за все время пандемии — 7 837. За два дня — 13 923 человека. Примерно такое же количество выздоровело в период с 9 февраля по 17 февраля.
Всего в крае инфицированных — 204 250 (в том числе 27 992 ребенка). Выздоровели — 142 332 пациента, из них за прошедшие сутки — 6 086.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 756 человек.
«Кроме этого, 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 91 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 594 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 423», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 496, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 168.
За весь период наблюдений скончались 9 217 человек с ковидом: из них 20 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 746 человек (по иным причинам — 1 471).
По данным на 19 февраля: прививается 1 329 698 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 62 871, полностью вакцинированы — 1 181 717, повторно вакцинировались — 85 010.
Ранее в Барнауле решили закрыть «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре, но пообещали открыть при необходимости.
Новые случаи:
Барнаул — 2329, Алейск — 27, Алейский район — 47, Алтайский район — 35, Баевский район — 2, г. Белокуриха — 13, Бийск — 162, Бийский район — 32, Благовещенский район — 44, Быстроистокский район — 1, Волчихинский район — 20, Ельцовский район — 7, Завьяловский район — 27, Залесовский район — 16, Заринск — 98, Заринский район — 30, Змеиногорский район — 13, Зональный район — 44, Калманский район — 7, Камень-на-Оби — 102, Каменский район — 9, Ключевский район — 1, Косихинский район — 9, Красногорский район — 13, Краснощековский район — 3, Крутихинский район -13, Кулундинский район — 38, Курьинский район — 9, Кытмановский район — 2, Локтевский район — 23, Мамонтовский район — 11, Михайловский район — 13, Немецкий национальный район — 21, Новичихинский район — 7, г. Новоалтайск — 107, Павловский район — 48, Панкрушихинский район — 13, Первомайский район — 42, Петропавловский район — 18, Поспелихинский район — 28, Ребрихинский район — 15, Родинский район — 7, Романовский район — 24, Рубцовск — 129, Рубцовский район — 37, Славгород — 98, Смоленский район — 31, Советский район — 31, Солонешенский район — 19, Солтонский район — 28, Табунский район — 11, Тальменский район — 45, Тогульский район — 3, Топчихинский район — 21, Третьяковский район — 5, Троицкий район — 32, Тюменцевский район — 18, Угловский район — 21, Усть-Калманский район — 6, Усть-Пристанский район — 15, Хабарский район — 5, Целинный район — 39, Чарышский район — 3, Шелаболихинский район — 28, Шипуновский район — 20.