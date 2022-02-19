На Алтае второй день продолжается массовое выздоровление народа от коронавируса

В Алтайском крае, по данным на 19 февраля, зарегистрировали 4 175 случаев заболевания коронавирусом и 20 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки выздоровели 6 086 пациентов. Сутками ранее, 18 февраля, зафиксировали рекордное количество выздоровевших за все время пандемии — 7 837. За два дня — 13 923 человека. Примерно такое же количество выздоровело в период с 9 февраля по 17 февраля.

Всего в крае инфицированных — 204 250 (в том числе 27 992 ребенка). Выздоровели — 142 332 пациента, из них за прошедшие сутки — 6 086.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 756 человек.

«Кроме этого, 251 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 91 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 594 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

«Развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 423», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 496, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 168.

За весь период наблюдений скончались 9 217 человек с ковидом: из них 20 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 746 человек (по иным причинам — 1 471).

По данным на 19 февраля: прививается 1 329 698 человек (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 62 871, полностью вакцинированы — 1 181 717, повторно вакцинировались — 85 010.

Ранее в Барнауле решили закрыть «ковидную поликлинику» в Диагностическом центре, но пообещали открыть при необходимости.