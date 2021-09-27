На Алтае введут «маленькие и кусачие» штрафы за продажу газовых баллончиков детям

В Алтайском крае обсудят законопроект, предполагающий штрафы от 1,5 тыс. рублей до 20 тысяч за продажу газовых баллончиков несовершеннолетним, сообщает региональное Заксобрание.

Напомним, 21 сентября в одном из сел Мамонтовского района скончался 10-летний мальчик, который с друзьями купил в розничный магазине баллончик с бытовым газом.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько напомнил, что ранее депутаты ограничили продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный газ.

Следующий этап — введение административной ответственности за нарушение закона, подчеркнул парламентарий.

«Газовые баллончики <…> это стало опасной игрушкой для детей и подростков. Трагический случай увлечения сниффингом произошел и в Алтайском крае, поэтому принятый нами закон актуален как никогда. Сегодня мы предлагаем изменения в краевой закон об административной ответственности, которые помогут привлекать к ответственности недобросовестных продавцов и предпринимателей, которые продают детям баллончики и другие товары, содержащие сжиженный газ», — пояснил Голобородько.

Предложенные поправки в краевой закон устанавливают штрафы для граждан до 1,5 тыс. рублей, а для должностных и юрлиц — до 20 тысяч.

Сейчас законопроект находится на стадии оценки у профильных ведомств и общественников. Документ планируют рассмотреть в конце октября — в первом чтении на сессии АКЗС.

Ранее altapress.ru рассказал, что такое сниффинг и чем он опасен для детского организма.