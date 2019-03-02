На Алтае заблокировали счета экстремистскому объединению, чьи последователи участвовали в «крестоповале»

Министерство юстиции РФ внесло группу в реестр экстремистских организаций. Несколько месяцев назад это потребовала сделать республиканская прокуратура. Суд признал ее экстремистской в декабре 2018 года. И вот в конце февраля Минюст внес организацию в «эстремистский список», из-за чего были автоматически блокированы счета юрлица.

Чем известна «Каракольская инициативная группа»

Эта религиозная организация существует на Алтае с 2000 года. В ней состоят порядка 40 человек. Члены группы и ее сторонники стремятся привести всех алтайцев к так называемой «белой вере», ликвидировать в республике буддизм и очистить регион от православных храмов, часовен и крестов.

Руководителем «Каракольской инициативной группы» считается Василий Чекурашев, которого участники организации признают духовным наставником, своим пророком и «фигурой не меньше Будды или Магомеда», говорится в материалах суда.

В 2013 году Онгудайский районный суд признал ряд статей газеты «Амаду Алтай» (печатного органа этого религиозного течения) экстремистскими. Дело также касалось отношения авторов газеты к буддистам. Тогда же бывший главный редактор «Амаду Алтай» Валерий Чеконов был признан виновным по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм, совершенный по мотивам религиозной ненависти и вражды) за осквернение поклонного креста.

В 2015 году ряд жителей Республики Алтай, поддерживающих учение «белой веры», обратились к Владимиру Путину с просьбой «закрыть тоталитарную псевдобуддистскую секту» и не препятствовать развитию «истинной алтайской веры». Эти люди писали президенту, что ряд видных деятелей Республики Алтай «навязывает алтайскому народу буддизм» и «фальсифицирует историю алтайского народа». Авторы обращения обвиняли горно-алтайских буддистов в том, что они получили деньги от некой «тоталитарной секты» «Ниппондзан Меходзи» и создали на эти средства в Горно-Алтайске ее филиал, в то время как истинной религией алтайцев, говорилось в обращении, является традиционные верования «Алтай Дян Ак Дян».

Прокуратура республики просила суд признать это обращение экстремистским, но суд тогда отказал.

Также известно, что 26 мая 2012 года в Шебалинском районе Республики Алтай, возле села Топучая, освятили крест, на месте которого возводили православную часовню и мемориал в честь памяти строителей Чуйского тракта. А уже в ночь на 4 сентября этот крест был свален. Глава Республики Алтай Алекандр Бердников в своем блоге тогда заявил, что надо наказать мерзавцев.