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На берег в районе Камчатки выбросило невиданное существо

После шторма на берег Олюторского района выбросило странное существо, его фото разошлось по соцсетям, пишет агентство «Камчатка-Информ».

Существо выбросило на берег около Камчатки.
Существо выбросило на берег около Камчатки.
kamchatinfo.com.

Это произошло в районе села Пахачи. По сообщениям очевидцев, существо покрыто трубчатой шерстью. Жители Камчатки окрестили его «морским мамонтом».

Загадка разрешилась быстро. Фото в соцсетях прокомментировал заведующий лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергей Корнев, он объяснил, что это — часть останков разлагающегося кита.

«Под воздействием моря, времени и различных животных от самых мелких до крупных кит часто приобретает причудливые формы», — написал ученый.

Агентство сообщает, что павших китов на Камчатке находят практически ежегодно. Чаще всего животные погибают в океане и штормами их трупы выносит на берег.

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