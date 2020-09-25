На берегу Байкала убирают сгоревший еще в 2015 году лес, чтобы сложить в кучу и сжечь

В Иркутской области приступили к ликвидации последствий лесного пожара, произошедшего в 2015 году в Прибайкальском национальном парке на западном побережье озера Байкал, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Всего в этой местности поврежден и погиб лес на площади более 2 тыс. гектаров. Специалисты уже обследовали деревья на площади 46,5 га — на этот участок получили необходимую документацию, связанную с ликвидацией последствий пожара.

«Выполнен первый этап работ по проведению выборочных санитарных рубок, созданию противопожарных барьеров в погибших и поврежденных пожаром лесных насаждениях, прилегающих к бухте Песчаной на площади 3,1 га», — рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Работы ведут при содействии Минприроды РФ. Поврежденную огнем и вредителями древесину складируют на месте. Часть валов сожгут после установления устойчивого снежного покрова, часть планируют оставить на перегнивание.

Хорошую древесину предлагают использовать при реконструкции участка «Большой Байкальской тропы» и устройстве смотровых площадок на спусках и подъемах вдоль бухт Песчаная и Бабушка.

Лесной пожар в Красноярском крае. facebook.com/GreenpeaceRussia. фотограф Юлия Петренко.

«Использование древесины в качестве дров экономически не выгодно из-за отсутствия дорог», — уточнили в учреждении.

План мероприятий по рекультивации участка направили в Минприроды РФ на рассмотрение.

«После уборки сухостойного леса, опасно наклоненных деревьев (аварийных), образовавшихся завалов деревьев, валежника и захламленности уже в следующем году мы планируем частичное лесовосстановление на площади, прилегающей к бухте Песчаной. Оно будет проходить искусственным путем, с высадкой саженцев с закрытой корневой системой», — подчеркнул замдиректора «Заповедного Прибайкалья» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.

Волонтеров планируют задействовать в работах по подготовке площадок для высадки саженцев, лесовосстановительных мероприятиях и реконструкции участков «Большой Байкальской тропы».

Перенос саженцев в снежники. управление лесами Алтайского края.

В целом, как уточнили в учреждении, более двух лет займут работы по ликвидации последствий лесного пожара в нацпарке.

Напомним, этот крупный пожар действовал более месяца — в августе-сентябре. Из-за него пришлось эвакуировать две турбазы — «Бухта Песчаная» и «Байкальские дюны».

Ранее бывший гвардеец назвал власть «позорной» и призвал бороться с вырубкой леса на Байкале. На это его сподвигло одобрение Совфедом закона о «сплошных вырубках» под проекты Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.