На день Сибирского поля в Алтайский край пригласили гостей из Киргизии

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов пригласил представителей агропромышленного комплекса Киргизии участвовать в Дне сибирского поля. Он сообщил об этом во время встречи в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии, сообщает официальный сайт правительства региона.

Встреча в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии.

На встрече присутствовали представители всех департаментов министерства, каждый участник делегации Алтайского края смог обсудить интересующие вопросы с представителями профильного ведомства.

В частности, департамент химизации и защиты растений заинтересовался новым продуктом группы компаний «Агрохимпром» — инновационным препаратом, который борется с бактериальным ожогом растений. Этот препарат работает на основе природных свойств серебра, не содержит антибиотиков.

Кроме того, посследние разработки инжинирингового центра «Промбиотех» при АлтГУ представила декан биологического факультета Марина Силантьева. Это инновационные средства обработки растений — биопестициды, препараты для опрыскивания растений перед заморозками.

Напомним, «День сибирского поля» проводится в нашем регионе с 2011 года. Площадка его проведения «Сибирский агропарк» за последние годы стала одной из крупнейших в России.