Много мяса и семинаров: чем в этом году удивит "День сибирского поля"

Форум "День сибирского поля". Павловский район, июль 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Форум "День сибирского поля". Павловский район, июль 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Форум "День сибирского поля". Павловский район, июль 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Форум "День сибирского поля". Павловский район, июль 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Форум "День сибирского поля". Павловский район, июль 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Развлечения для зрителей выставки "День сибирского поля". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Развлечения для зрителей выставки "День сибирского поля". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Развлечения для зрителей выставки "День сибирского поля". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Развлечения для зрителей выставки "День сибирского поля". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "День сибирского поля" в Павловском районе 16 июля 2015 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Агрофорум "День сибирского поля-2014" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День сибирского поля-2014" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День сибирского поля-2014" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День сибирского поля-2014" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Агрофорум "День сибирского поля-2014" . Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru День сибирского поля. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Помимо традиционных тест-драйвов и показательных заездов техники второй год подряд будет проходить краевой конкурс механизаторов. Для участия в нем в Павловский район съедутся специалисты со всего региона.

В первые в этом году на площадке форума будет организована экспозиция "Агроинтеграция", посвященная подготовке кадров и непрерывному образованию в сельском хозяйстве.

Будет на "Дне сибирского поля" и традиционная выставка животных. В этом году ее темой станет мясное животноводство. Крупнейшие предприятия края представят на форуме свой лучший племенной скот.

Как сообщили altapress.ru в региональном минсельхозе, планируется также существенно расширить тематику круглых столов. На сегодняшний день уже заявлено 14 различных мероприятий. В дальнейшем их число может еще возрасти.

В настоящий момент на площадке агропарка завершаются последние приготовления,идет благоустройство выставочной зоны. Завозить сельхозтехнику на площадку начнут на следующей неделе.