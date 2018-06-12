Много мяса и семинаров: чем в этом году удивит "День сибирского поля"

20-21 июня на площадке около поселка Прутской Павловского района пройдет традиционный агропромышленный форум "День сибирского поля". В этом году его участниками по предварительным подсчетам станут 240 компаний. Посетителей выставки ожидает множество различных мероприятий.
Помимо традиционных тест-драйвов и показательных заездов техники второй год подряд будет проходить краевой конкурс механизаторов. Для участия в нем в Павловский район съедутся специалисты со всего региона.
В первые в этом году на площадке форума будет организована экспозиция "Агроинтеграция", посвященная подготовке кадров и непрерывному образованию в сельском хозяйстве.
Будет на "Дне сибирского поля" и традиционная выставка животных. В этом году ее темой станет мясное животноводство. Крупнейшие предприятия края представят на форуме свой лучший племенной скот.
Как сообщили altapress.ru в региональном минсельхозе, планируется также существенно расширить тематику круглых столов. На сегодняшний день уже заявлено 14 различных мероприятий. В дальнейшем их число может еще возрасти.
В настоящий момент на площадке агропарка завершаются последние приготовления,идет благоустройство выставочной зоны. Завозить сельхозтехнику на площадку начнут на следующей неделе.
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