На десять лет предложили сажать коллекторов в Госдуме

Новый законопроект направлен на защиту граждан от незаконных действий коллекторов и кредиторов.
Так запугивание, «выбивание» долгов, угрозы и насилие будут расценивать как общественно опасную деятельность.
«Наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким», — заявил соавтор поправок, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Проектируемая статья 172.4 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.