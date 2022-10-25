25 октября
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Жизнь

На десять лет предложили сажать коллекторов в Госдуме

Депутаты Государственной Думы РФ предложили в новом законопроекте лишать свободы на 10 лет коллекторов за незаконные действия. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Новый законопроект направлен на защиту граждан от незаконных действий коллекторов и кредиторов.

Так запугивание, «выбивание» долгов, угрозы и насилие будут расценивать как общественно опасную деятельность.

«Наказание за их бесчинства для тех, кто использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким», — заявил соавтор поправок, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Проектируемая статья 172.4 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.

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