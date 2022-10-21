Возродить трудовое воспитание предлагают в алтайских школах

Парламентарии уверены, что приучать к труду нужно с детства.

Как сообщает издание, в регионе есть аграрные классы, однако участие в них добровольное.

В частности, в программе сельхозклассов участвует Налобихинская школа.

В некоторых учебных заведениях держат небольшие огороды или лесные питомники. А централизованного трудового воспитания нет.

Напомним, трудовое воспитание было одним из элементов образовательной системы Советского Союза. Ее основы заложил педагог Антон Макаренко.

Но в 1937 году предметы для трудовой подготовки стали исключать из учебных планов. Образование постепенно переориентировали на подготовку к вузам.

Подробнее о трудовом воспитании и перспективах его возвращения в российские школы — в разборе altapress.ru.