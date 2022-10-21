Вернуть двухлетнюю службу в армии предложил сенатор

Парламентарий считает, что нужно вернуть двухлетнюю службу в российской армии.
Джабаров напомнил, как проходила служба ранее.
«Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года — это уже был готовый боец», — отметил сенатор.
Двухлетняя служба, уверен он, позволит увеличить численность армии вдвое. Он считает, что если бы эту практику не упразднили, то не пришлось бы объявлять частичную мобилизацию.
«Наверное, все-таки имеет смысл <…> подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — отметил Владимир Джабаров.
Он также утверждает, что нельзя быстро научиться обращаться с военной техникой.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о светлом будущем России.