Вернуть двухлетнюю службу в армии предложил сенатор

Вернуть службу в армии сроком два года предложил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает «Парламентская газета».

Парламентарий считает, что нужно вернуть двухлетнюю службу в российской армии.

Джабаров напомнил, как проходила служба ранее.

«Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года — это уже был готовый боец», — отметил сенатор.

Двухлетняя служба, уверен он, позволит увеличить численность армии вдвое. Он считает, что если бы эту практику не упразднили, то не пришлось бы объявлять частичную мобилизацию.

«Наверное, все-таки имеет смысл <…> подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — отметил Владимир Джабаров.

Он также утверждает, что нельзя быстро научиться обращаться с военной техникой.

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