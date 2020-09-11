Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

На федеральном канале закрыли популярное шоу и разогнали гламурных участниц

Известное и любимое многими россиянами юмористическое шоу Comedy Woman, показываемое на телеканале ТНТ, решили закрыть после 12 лет существования.

Шоу Comedy Woman.
Шоу Comedy Woman.
пресс-служба ТНТ.

О том, что шоу будет закрыто, сообщил его продюсер. В этот момент все участники шоу находились в глубоком шоке, поскольку такое решение было принято неожиданно.

Своими эмоциями участница поделилась в программе «Эмпатия Манучи», которая показывается на YouTube-канале, пишет портал News-24.

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская отметила, что причины закрытия шоу ей неизвестны. Однако она предположила, что проект просто изжил себя, стал приносить недостаточную прибыль.

Comedy Woman объявляет кастинг.
Comedy Woman объявляет кастинг.
архив компании «ТНТ»

Тем не менее, по словам Ангарской, она очень расстроена таким решением руководства, поскольку она одна воспитывает сына и должна оплачивать семь кредитов.

Необходимо отметить, что Comedy Woman являлся очень популярным среди зрителей шоу. Еще в прошлом году его участницы получали гонорары не только за эфиры, они много путешествовали с шоу, получая за 15 минут выступления до 15 тыс. евро.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость