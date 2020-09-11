На федеральном канале закрыли популярное шоу и разогнали гламурных участниц

О том, что шоу будет закрыто, сообщил его продюсер. В этот момент все участники шоу находились в глубоком шоке, поскольку такое решение было принято неожиданно.
Своими эмоциями участница поделилась в программе «Эмпатия Манучи», которая показывается на YouTube-канале, пишет портал News-24.
Участница Comedy Woman Надежда Ангарская отметила, что причины закрытия шоу ей неизвестны. Однако она предположила, что проект просто изжил себя, стал приносить недостаточную прибыль.
Тем не менее, по словам Ангарской, она очень расстроена таким решением руководства, поскольку она одна воспитывает сына и должна оплачивать семь кредитов.
Необходимо отметить, что Comedy Woman являлся очень популярным среди зрителей шоу. Еще в прошлом году его участницы получали гонорары не только за эфиры, они много путешествовали с шоу, получая за 15 минут выступления до 15 тыс. евро.