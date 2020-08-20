Краш подъехал: кто из российских и местных звезд выступит в ближайшее время на Алтае

Бузова в Яровом не выступила , зато там теперь споет NILETTO. На алтайскую сцену после коронавирусного затишья уже готовы ворваться звезды российской эстрады и местные рок-музыканты. На какие концерты уже можно приобретать билеты — в подборке «Афиши».

Приезжие звезды

NILETTO

21 августа в Яровом на «Причале22» выступит NILETTO — российский артист из Тюмени, участник первого и второго сезона проекта «Песни» на ТНТ.

Стал популярен благодаря хиту «Любимка». Клип на эту песню посмотрели больше 168 млн раз.

После он еще не один раз врывался в музыкальные топы с песнями «Довела» и «Повезет». Один из последних треков «Краш», который он записал с певицей Клавой Кокой, за месяц собрал на Youtube больше 50 млн просмотров.

VOLAC

Следом за NILETTO 22 августа в Яровом выступит VOLAC — безбашенный электронный дуэт, чей стиль синтезирован на границах дип хауса, бэйсхаус и джи-хауса.

Они обещают сделать субботнюю ночь жителей и гостей Ярового особенно жаркой — танцевать точно будут все.

Мукка

Музыкант Серафим Сидорин, известный миру под псевдонимом как Мукка, приедет в Барнаул 8 сентября. Выступать он будет в клубе Che Guevara.

Творчество Мукки часто относят к жанру мамбл-рок и по стилистике сравнивают с песнями популярной молодежной группы «Пошлая Молли».

Самые известные хиты — «Девочка с каре», «Таблетка» и «Не та».

Порнофильмы

20 сентября на сцене бара-ресторана «Опера» выступит панк-группа «Порнофильмы».

Она известна тем, что поднимает в своих текстах социальные и политические проблемы, а также пропагандирует здоровый образ жизни. Сами музыканты не едят мясо, не пьют и не курят.

Свое провокационное название они называют метафорой современной действительности — «дороги ужасные, зарплаты нищенские, а люди зависают в торговых центрах и ни о чем не думают».

Барнаульские исполнители

Мегабит

27 августа барнаульский барабанный дуэт «Мегабит».

Его солисты Владислав Вычуров и Александр Мазуров отыграют для гостей HAIRY LEMON PUB трехчасовой драйвовый сет из песен различных жанров.

Горячий месяц в HAIRY LEMON PUB

Ирландский паб HAIRY LEMON составил концертную афишу до конца августа. На сцене бара каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье зажигают лучшие барнаульские группы.

На этой неделе гостей порадуют отечественным рок-н-роллом 90-х и 2000-х годов от группы The Reaktor, песнями группировки «Ленинград» от трибьют-группы Skайф и лучшими мировыми хитами в исполнении JUNGLE BAND.

Рок-фестиваль «Началось!»

17 сентября в Irish Pab пройдет «постсамоизоляционный» рок-концерт с участием пяти местных групп: «Волны», «Борода Бабая», «Академия художеств», NA FOKSE Ska-punk Band, «ЧеПэ».

Веселый вечер под хорошую музыку будет обеспечен.