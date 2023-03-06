На февральском заседании регионального Комитета ТПП подвели итоги 2022 года

На февральском заседании Комитета ТПП Алтайского края по энергетике подвели итоги прошедшего года и составили план на 2023 год.

На февральском заседании в Комитет ТПП включили двух новых участников — «Заринскую горэлектросеть» и «Западно-Сибирскую Управляющую компанию».

На заседании присутствовали Владимир Локтюшов, замминистра промышленности и энергетики Алтайского края и Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ региона, начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля.

В частности Владимир Локтюшов заявил, что планирует присутствовать на каждом заседании комитета по энергетике.

В ходе рабочей встречи члены Комитета проанализировали работу за 2022 год. Так, в прошлом году они организовали научно-техническую конференцию «Развитие энергетики Алтайского края и актуальные вопросы энергосбережения, повышения энергетической эффективности и внедрения новых технологий».

Результатом конференции стала публикация сборника лучших практик совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Он послужит дальнейшему поступательному формированию инновационной экономики — экономики знаний.

Члены комитета подчеркнули, что одна из их приоритетных задач — это работать в тесном взаимодействии с органами власти, доносить до них позицию объединяемого бизнеса и отстаивать отраслевые интересы членских организаций.

На основе проведенной работы участники заседания составили план работы на 2023 год. Они решат вопросы энергоэффективности и энергосбережения совместно с профильными государственными ведомствами.

Также сформируют образовательную инфраструктуру в интересах отрасли вместе с АлтГТУ им. И.И. Ползунова.