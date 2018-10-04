На исторических зданиях Барнаула сделают подстветку в едином стиле

Работы проводятся на зданиях по адресу Ползунова, 39 и Ползунова, 41. Освещение будет сделано в едином стиле по примеру того, что работает на здании краевой филармонии. Концепцию разработали специалисты МУП «Барнаулгорсвет».
На улице установят 13 торшерных опор со светильниками типа «шар» для освещения пешеходной дорожки и проезжей части, а на фасадах — 28 светодиодных прожекторов, рассказал главный инженер МУП «Барнаулгорсвет Александр Швецов.
Сейчас рабочие устанавливают винтовые сваи для конструкций из чугуна. Работы по организации подстветки планируется завершить к концу октября. Первый запуск ожидается в начале ноября.
Средства на освещение улицы выделены из краевого бюджета по программе «Капитальный ремонт линий наружного освещения 2018». Декоративное освещение уже выполнено в сквере на пересечении пр. Красноармейского и ул. Папанинцев. Замена опор освещения проводится на ул. Короленко, Никитина, Партизанской и других в центральной части города.