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На исторических зданиях Барнаула сделают подстветку в едином стиле

На исторических зданиях по ул. Ползунова в Барнауле начался монтаж подсветки. Там установят светильники двух типов. Одни для освещения пешеходной дорожки и проезжей части, другие — для архитектурной подсветки фасада. Подобное освещение планируется сделать на 22 объектах. Об этом сообщил сайт администрации Барнаула.

Монтаж декоративной подстветки на ул. Ползунова в Барнауле.
Монтаж декоративной подстветки на ул. Ползунова в Барнауле.
http://barnaul.org

Работы проводятся на зданиях по адресу Ползунова, 39 и Ползунова, 41. Освещение будет сделано в едином стиле по примеру того, что работает на здании краевой филармонии. Концепцию разработали специалисты МУП «Барнаулгорсвет».

На улице установят 13 торшерных опор со светильниками типа «шар» для освещения пешеходной дорожки и проезжей части, а на фасадах — 28 светодиодных прожекторов, рассказал главный инженер МУП «Барнаулгорсвет Александр Швецов.

Сейчас рабочие устанавливают винтовые сваи для конструкций из чугуна. Работы по организации подстветки планируется завершить к концу октября. Первый запуск ожидается в начале ноября.

Средства на освещение улицы выделены из краевого бюджета по программе «Капитальный ремонт линий наружного освещения 2018». Декоративное освещение уже выполнено в сквере на пересечении пр. Красноармейского и ул. Папанинцев. Замена опор освещения проводится на ул. Короленко, Никитина, Партизанской и других в центральной части города.

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