На исторических зданиях Барнаула сделают подстветку в едином стиле

На исторических зданиях по ул. Ползунова в Барнауле начался монтаж подсветки. Там установят светильники двух типов. Одни для освещения пешеходной дорожки и проезжей части, другие — для архитектурной подсветки фасада. Подобное освещение планируется сделать на 22 объектах. Об этом сообщил сайт администрации Барнаула.