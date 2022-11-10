10 ноября
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Жизнь

На лакомые места H&M в Барнауле приходят новые игроки. Когда ожидаются открытия?

Компания «Первый», управляющая семью крупными торговыми центрами в Алтайском крае, полностью расторгла договор с сетью H&M. Арендатор на площадку уже найден.

H&M. Вывеска.
H&M. Вывеска.
СС0

О работе с ушедшими из России сетями 9 ноября в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс» сообщила Маргарита Сафронова, руководитель направления торгово-развлекательных центров компании «Первый».

По ее словам, часть западных магазинов, работающих в Барнауле по франшизе, продолжают функционировать. «Партнерские магазины продолжают работать, и со своей стороны мы их поддерживаем в борьбе за свои права по договорам франчайзинга», — объяснила Сафронова.

Маргарита Сафронова,
руководитель направления торгово-развлекательных центров компании «Первый»:

На сегодняшний день в торговом центре Galaxy полностью приостановил работу H&M. Договор расторгли и уже нашли арендатора. Думаю, что успеем открыться в этом году с новыми партнерами. По крайней мере очень стараемся это сделать. Что касается другой западной компании, на текущий момент договор аренды действующий, но арендатор в приостановке. Находимся с ним в режиме диалога.

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

По словам эксперта, магазины H&M закрывали потребности всей семьи и был очень доступным. Российские компании берут на вооружение такой формат и также под него перестраиваются.

Что происходит в Арене

Управляющий «Арены» Александр Георгиев сообщил, что площадка H&M в их торговом центре также сдана, открытие нового отдела ожидается в первой декаде декабря.

Кто зайдет на место именитого бренда, он не уточнил, сказав лишь, что «это будет классный магазин».

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