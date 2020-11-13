На место подследственного замминистра в алтайском минприроды назначили нового

Андрей Стрелковский исполняет обязанности с лета 2020 года, после возбуждения уголовного дела в отношении Владимира Черных. Официальное назначение на должность «Банкфаксу» подтвердили в ведомстве.
Инсайдеры сообщили о появлении претендента на пост главы минприроды края. Рассматривается глава Алейска Иван Маскаева. Он с 1990-х годов работал в лесной сфере, а с 2005 года на протяжении пяти лет был исполнительным директором компании «Алтай-Форест».
Как ранее сообщалось, в конце сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.