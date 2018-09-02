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На митинг против пенсионной реформы в Барнауле собралось около 2 тысяч человек

2 сентября Алтайский крайком КПРФ провел в Барнауле митинг против пенсионной реформы. Его посетило около двух тысяч человек, сообщил Amic.ru.

В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
Константин Санталов.

Участниками акции стали молодые и пожилые барнаульцы. Они принесли плакаты с лозунгами против реформы и портретами чиновников, ее утвердивших.

Митинг проходил мирно. Полицейские задержали только одного мужчину, которого собравшиеся обвиняли в провокации.

Организаторы акции вели сбор подписей противников пенсионной реформы. Собравшиеся требовали отставки правительства. В конце мероприятия выступила группа «Проект Шао».

Пожилому мужчине, который участвовал в митинге, стало плохо. Он неожиданно упал на землю. Люди, находившиеся рядом, оказали первую помощь. Потом его увезли на скорой.

Российское правительство в начале лета внесло в Думу законопроект о пенсионной реформе. В документе предлагается поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. Позднее президент РФ предложил опустить планку возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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