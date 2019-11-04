«Хватит торговать парками». На митинге в Барнауле предложили новое место для «Рэдиссона»

Барнаульцы, принявшие участие в митинге за зеленый Барнаул 4 ноября, приняли резолюцию, в которой потребовали принять мораторий на застройку и изменение границ зеленых зон города. Кроме того, они потребовали немедленно приступить к озеленению площади Октября и нашли место, где можно было бы расположить «Рэдиссон».

Изначально митинг ставил главной целью не допустить строительство здания для отеля «Рэдиссон» на территории, занятой сквером — на пересечении пр. Социалистического и улицы Молодежной. Но буквально накануне пресс-служба правительства заявила, что строить там гостиницу и не будут, это решено.

Митинг отменять не стали, так как проблемы не ограничиваются только этим сквером. По словам инициатора акции Юрия Красильников, площадь Жукова огородили забором, полиции было много. На акцию пришли 60−70 барнаульцев, все они подписались под резолюцией.

Вот чего они потребовали от разных ветвей и уровней власти.

От Барнаульской городской думы — немедленно принять мораторий на застройку и изменения границ зеленых зон города.

От администрации Барнаула — немедленно приступить к озеленению площади Октября, восстановить сквер перед фасадом художественного музея.

Здание строящегося Художественного музея на площади Октября. Михаил Хаустов

От Алтайского краевого Законодательного Собрания:

Пересмотреть положение Закона № 41-ЗС «Об охране зеленых насаждений…» от 8 сентября 2003 года в части выбора места для компенсационного озеленения. Мы предлагаем сузить границы с «территории муниципального образования» до территории ТОСа , где были повреждены или уничтожены зеленые насаждения.

где были повреждены или уничтожены зеленые насаждения. Запросить у органов исполнительной власти края и Барнаула информацию о роли в их работе рекомендаций круглого стола «Зеленый каркас Барнаула» от 19 марта 2019 года. Ответы на запросы довести до общественности путем публикации их в официальных СМИ.

Выгул собак. Парк «Изумрудный». altapress.ru

От правительства Алтайского края и администрации Барнаула:

Разработать и предложить к обсуждению форму и механизм общественного контроля за деятельностью по возрождению парка «Изумрудный».

При выборе места размещения новых объектов строительства неукоснительно руководствоваться генпланом Барнаула.

От органов исполнительной власти края и Барнаула , АлтГУ и компании «ПремиумСтрой — Алтай»:

Рассмотреть вопрос о строительстве отеля «Рэдиссон» и корпуса АлтГУ комплексно. Например , расположить новые объекты в продолжении Обского бульвара — за зданием Алтайского государственного музыкального театра и зданием Сбербанка на пр. Комсомольском с созданием нового единого общественного пространства ( площади , сквера , бульвара и т.д.) между этими четырьмя зданиями.

Следующий митинг с этой же повесткой состоится 9 ноября на площади Свободы в 12:00.