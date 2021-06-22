На 312 млн рублей оштрафовали жителей Алтая за нарушения ПДД, но деньги отдали не все

В Алтайском крае проведут профилактическое мероприятие «Должник», чтобы принудительно собрать с водителей невыплаченные штрафы, сообщает региональное МВД.

С начала 2021 года в регионе рассмотрели 388,2 тыс. дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

На жителей края, попавшихся при нарушении ПДД, наложили 384 тыс. штрафов — на общую сумму 312,6 млн. рублей.

«138 человек имеют свыше пятидесяти неуплаченных штрафов. Такие водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно и демонстративно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Причем большинство автомобилей, зарегистрированных за указанными гражданами, эксплуатируются за пределами края. Судя по всему, речь идет о приезжих.

В целях «повышения уровня ответственности граждан» сотрудники алтайской ГИБДД совместно с судебными приставами с 21 по 25 июня проведут мероприятие «Должник».

Кстати, накануне алтайские приставы с эвакуатором и полицией караулили должников возле кладбища — погасить долг или лишиться машины.

Ранее в Барнауле провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Из-за пьяных за рулем в городе с начала 2021 года погибли 4 человека и 19 травмированы.