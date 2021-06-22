22 июня 14°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На 312 млн рублей оштрафовали жителей Алтая за нарушения ПДД, но деньги отдали не все

В Алтайском крае проведут профилактическое мероприятие «Должник», чтобы принудительно собрать с водителей невыплаченные штрафы, сообщает региональное МВД.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

С начала 2021 года в регионе рассмотрели 388,2 тыс. дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

На жителей края, попавшихся при нарушении ПДД, наложили 384 тыс. штрафов — на общую сумму 312,6 млн. рублей.

«138 человек имеют свыше пятидесяти неуплаченных штрафов. Такие водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно и демонстративно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Причем большинство автомобилей, зарегистрированных за указанными гражданами, эксплуатируются за пределами края. Судя по всему, речь идет о приезжих.

В целях «повышения уровня ответственности граждан» сотрудники алтайской ГИБДД совместно с судебными приставами с 21 по 25 июня проведут мероприятие «Должник».

Кстати, накануне алтайские приставы с эвакуатором и полицией караулили должников возле кладбища — погасить долг или лишиться машины.

Ранее в Барнауле провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Из-за пьяных за рулем в городе с начала 2021 года погибли 4 человека и 19 травмированы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость