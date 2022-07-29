29 июля
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Жизнь

На нехватку лекарств для тяжелобольных детей жалуются Бастрыкину сибиряки

Среди лидеров по числу жалоб на перебои с лекарствами для детей-инвалидов оказалась Новосибирская область. Об этом сообщает портал Сибкрай.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

Полки с лекарствами в аптеке.
Полки с лекарствами в аптеке.
CC0

Родители тяжелобольных детей-инвалидов обратились в Следственный комитет России и его председателю Александру Бастрыкину с жалобой о том, что их детей не обеспечивают льготными лекарствами.

Новосибирская область стала одним из регионов, откуда поступило наибольшее количество обращений. Также в числе лидеров — Москва, Московская и Кемеровская области, а также Республика Крым.

Бастрыкин приказал разобраться с жалобами на перебои поручил центральному аппарату ведомства затребовать сведения об этом в территориальных следственных органах для анализа.

«На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в Правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере», — сообщает пресс-служба СКР.

Помимо этого, Бастрыкин выступил к президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину, чтобы пресечь «излишнюю забюрократизированность и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил за две недели завершить согласование между ведомствами нюансов, касающихся эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

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