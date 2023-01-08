8 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На ночной алтайской трассе засняли почти неминуемое ДТП с участием парнокопытного

7 января на трассе недалеко от села Шелаболиха чуть не произошла серьезная авария. Перед движущимся автомобилем выскочила косуля. Благо водитель сумел вовремя среагировать.

Косуля.
Косуля.
CC0

«Водитель во время торможения потерял управление и автомобиль занесло. К счастью, никто не пострадал, кроме бампера его автомобиля», — говорится в группе Инцидент Барнаул.

Отметим, что комментаторы сообщества пожурили автомобилиста-счастливчика за высокую скорость движения и напомнили о сложной обстановке на дорогах. «В такую погоду скорость 60 должна быть. Окружающим смешно, зато до дома точно доедешь», — написали ему.

Напомним, с 4 по 6 января в Алтайском крае наблюдалась опасная ситуация на дорогах из-за сильного ветра и метелей. Некоторые направления были перекрыты для движения.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует перед дальней поездкой уточнить погодные условия, оценить дорожную обстановку, проверить исправность автомобиля.

При наступлении неблагоприятных метеоявлений стоит учитывать состояние дорожного полотна, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Обязательно пользоваться ремнями безопасности.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость