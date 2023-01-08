На ночной алтайской трассе засняли почти неминуемое ДТП с участием парнокопытного

7 января на трассе недалеко от села Шелаболиха чуть не произошла серьезная авария. Перед движущимся автомобилем выскочила косуля. Благо водитель сумел вовремя среагировать.

«Водитель во время торможения потерял управление и автомобиль занесло. К счастью, никто не пострадал, кроме бампера его автомобиля», — говорится в группе Инцидент Барнаул.

Отметим, что комментаторы сообщества пожурили автомобилиста-счастливчика за высокую скорость движения и напомнили о сложной обстановке на дорогах. «В такую погоду скорость 60 должна быть. Окружающим смешно, зато до дома точно доедешь», — написали ему.

Напомним, с 4 по 6 января в Алтайском крае наблюдалась опасная ситуация на дорогах из-за сильного ветра и метелей. Некоторые направления были перекрыты для движения.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует перед дальней поездкой уточнить погодные условия, оценить дорожную обстановку, проверить исправность автомобиля.

При наступлении неблагоприятных метеоявлений стоит учитывать состояние дорожного полотна, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Обязательно пользоваться ремнями безопасности.