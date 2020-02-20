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20 февраля -4°C

На облагораживание трех зеленых зон в Барнауле потратят 65 млн рублей

На благоустройство трех общественных территорий, которые выбрали барнаульцы на голосовании, потратят 65 млн рублей, рассказали в администрации города. Власти начали поиск проектировщиков.

Мизюлинская роща в апреле 2016 года.
Мизюлинская роща в апреле 2016 года.
Евгений Ещенко в vk.com/barneos22

Комитет муниципального заказа разместил заявку на разработку проектно-сметной документации благоустройства Мизюлинской рощи и зеленой зоны на пересечении ул. Сергея Ускова и Взлетной.

Подрядчика определят 11 марта. «Именно он на основании эскизов, разработанных с учетом мнения жителей, выполнит итоговый проект», — подчеркивают в мэрии.

Как облагородят зеленые зоны

Проект должен создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов. Обязательный пункт — доступность для маломобильного населения.

«В проектах благоустройства рощи и сквера должны присутствовать новое освещение, посадки крупномерных деревьев, цветочное оформления и малые архитектурные формы», — говорится в сообщении администрации.

Парк &quot;Изумрудный&quot;. 2018 год.
Парк «Изумрудный». 2018 год.
Анна Зайкова

Что с «Изумрудным»

Фонд имущества Алтайского края прорабатывает вопрос с финансовым комитетом о выделении денег из краевой казны на разработку проектно-сметной документации.

Почему именно эти территории

В ноябре 2019 года прошло интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Барнаульцы выбирали из 44 мест наиболее достойные городские пространства. По итогам победителями стали парк «Изумрудный» (17,45%), Мизюлинская роща (17,40%) и зеленая зона на пересечении ул.С.Ускова и ул. Взлетной (17,10%).

Ранее altapress.ru рассказал, правда ли, что пруд в «Изумрудном» восстанавливать не будут.

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