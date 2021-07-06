На осужденного экс-губернатора Кировской области завели новое дело

Напомним, в феврале 2018 года Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн рублей.

Спустя 3,5 года СК завел новое уголовное дело заведено по статье о превышении должностных полномочий — до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, экс-губернатор помог одной из компаний заключить крупную сделку и получить большую сумму денег.

«В 2015 году Никита Белых действуя из личной заинтересованности обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО „Кировская региональная ипотечная корпорация“ с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей. Денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года. В последующем губернатор давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО „К.Р.И.К.“, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения», — рассказали в ведомстве.

В итоге деньги не возвратили в АО. По решению суда с правительства области взыскали в пользу компании более 202 млн рублей — таким образом, бюджету причинили ущерб.

Белых задержали 24 июня 2016 года при получении части взятки и поместили в СИЗО.

Также следствие выяснило, что в 2012 году губернатор получил 200 тыс. евро от бизнесмена, а после еще по 200 тыс. евро от другого предпринимателя — в 2014 и 2016 годах.

«За эти деньги обещал покровительство и помощь в согласовании инвестиционных проектов предприятий „Нововятский лыжный комбинат“ и УК „Лесхоз“», — пришли к выводу следователи.

Ранее сообщали, что в колонии, где сидит экс-губернатор Кировской области, обнаружили коронавирус.