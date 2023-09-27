На оживленном перекрестке Барнаула отключат светофор

Из-за ремонта электросетей он не будет работать с 10:00 до 17:00.
Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД.
Ранее светофоры на двух оживленных перекрестках отключили в Барнауле.
27 сентября в Барнауле отключат светофор на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор, сообщают на сайте города.
Из-за ремонта электросетей он не будет работать с 10:00 до 17:00.
Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД.
Ранее светофоры на двух оживленных перекрестках отключили в Барнауле.
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