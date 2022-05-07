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Жизнь

На оживленной трассе в Горном Алтае перегородили движения из-за обвала огромных камней

7 мая на Чемальском тракте в Республике Алтай перегородили движение автотранспорта. Мера эта вынужденная.

Работы на Чемальском тракте
Работы на Чемальском тракте
https://vk.com/barneos22

Как пишет сообщество Barnaul22, движение ограничено около села Чемал.

Это связано со сходом на дорогу осыпи камней. Сейчас ведется расчистка проезжей части с использованием спецтехники.

Напомним ранее стало известно, что горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у россиян. Согласно опросу, каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%).

12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. Причем женщины хотят посетить горный регион чаще: 12% против 11% у мужчин.

На майские праздники на основных магистралях туристического региона уже отмечались заторы.

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