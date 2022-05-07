На оживленной трассе в Горном Алтае перегородили движения из-за обвала огромных камней

Как пишет сообщество Barnaul22, движение ограничено около села Чемал.
Это связано со сходом на дорогу осыпи камней. Сейчас ведется расчистка проезжей части с использованием спецтехники.
Напомним ранее стало известно, что горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у россиян. Согласно опросу, каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%).
12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. Причем женщины хотят посетить горный регион чаще: 12% против 11% у мужчин.
На майские праздники на основных магистралях туристического региона уже отмечались заторы.