В Барнауле внушительные пробки собрались возле места перекрытия Комсомольского проспекта

В Барнауле утром 5 мая осложнилась дорожная обстановка на улицах города в районе Комсомольского проспекта, согласно данным сервиса « Яндекс.Пробки ».

Напомним, в Барнауле на пять дней перекрыли проезжую часть проспекта Комсомольского в районе здания № 108 (около музыкального театра) — со 2 по 6 мая.

На данный момент в этой локации автомобили хоть и едут, но с трудом. Так, на самом проспекте образовался 350-метровый затор в обе стороны — от пересечения с улицей Кирова и вверх до места ремонта теплосети.

Также движение затруднено на улице Шевченко до проспекта — 200-метровый участок дороги водителям покоряется с трудом.

От места пересечения проспекта с улицей Молодежной автомобилисты преодолевают 450 метров до проспекта Ленина, на котором также осложнено движение, и далее еще 750 метров с таким «трудом» едут до проспекта Красноармейского.

Напомним, в конце мая на проспекте Ленина перекроют движение в районе Нового рынка из-за реконструкции путепроводов. Тогда ситуация будет гораздо интереснее.