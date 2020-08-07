На переднем крае. Кассиры барнаульских супермаркетов рассказали, что думают о масках, недовольных покупателях и гречке

Корреспондент altapress.ru пообщался с несколькими кассирами и администраторами барнаульских продуктовых магазинов. Мы поговорили о том, как сотрудники крупных сетей работали в начале пандемии, можно ли выбиться в директора за полгода и почему некоторые стажеры увольняются уже через два часа после приема на работу.

Исчезающая гречка

Одними из первых, кто ощутил приход новой, коронавирусной, реальности, стали работники продовольственных магазинов. Когда спросили продавца супермаркета «Магнит» Елену Земеровец, каково было работать в конце марта, она не нашла слов. «Сумасшествие?» — предполагаю я. «Да, можно и так сказать», — отвечает Елена.

Никита Вершинин,

замдиректора магазина «Мария-Ра» на пр. Социалистическом:

Я помню, как в первые дни пандемии сметали с прилавков все. Одни люди делали покупки как и раньше, а некоторые приходили и скупали сумками и тележками масло, сахар, гречку.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

Светлана Лаур,

администратор магазина «Пятерочка» на пр. Красноармейском:

С гречкой действительно были проблемы. Как только крупу привозили, ее тут же разбирали. Люди подходили и спрашивали: «Куда вы дели гречку? Почему ее нет?»

Первые дни для сотрудников супермаркетов были непривычными: в рабочий дресc-код вошли маски и перчатки, появилась разметка на полу для покупателей, стали пользоваться антисептиками. Однако кроме этих мер в работе кассиров поменялось немногое.

Елена Земеровец,

кассир магазина «Магнит» на проспекте Красноармейском:

Работаем как всегда, почти ничего не изменилось. Продажи остались прежними, условия работы тоже. Мы теперь только в масках и обрабатываем руки.

Магазин «Магнит». altapress.ru

Находиться целый день в маске непросто. Несмотря на работающий кондиционер, в помещении довольно душно. Однако отдыхать нет времени, ведь продавцам нужно успеть обслужить всех покупателей. В день «Мария-Ра» на проспекте Социалистическом принимает до 2 тыс. человек, магазин «Пятерочка» на Красноармейском — от 800 до 1 тыс.

Самыми востребованными продуктами стали гречка, рис, сахар и санитайзеры. «Люди как с ума сошли. Как только началась эпидемия, стали скупать маски, антисептики, гели», — отмечает кассир магазина «Пятерочка» на проспекте Красноармейском Анна Шенгальс.

Сейчас, с отступлением вируса, кажется, что трудные будни остались позади, но работа кассира никогда не была легкой.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Работа на износ

По словам работников супермаркетов, сейчас, когда идет спад числа заболевших, рабочий процесс не сильно изменился. Помимо обслуживания людей продавцы принимают товары, расставляют их на полках, меняют ценники и следят, чтобы продукты были на своих местах. В этом и кроется ответ на вопрос, почему никогда не работают все кассы. Потому, что часто сотрудники не успевают закончить работу с товаром и вовремя подойти, чтобы рассчитать покупателей.

Такая нагрузка требует от продавцов работать в полную силу. Светлана Лаур признается, что нередко при графике 2/2 она работает, забывая даже про обеденный перерыв, а в выходные «лежит пластом».

В постоянном движении персонал находится 12 часов — столько длится рабочий день, но многие трудятся и дольше. Чтобы подготовиться к приходу посетителей, сотрудники выходят на работу раньше: проводят переоценку товаров, расставляют продукты. Перерыв на обед около 20 минут, поэтому приходится быстро есть и вновь приступать к работе.

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Анна Шенгальс трудится в «Пятерочке» уже пять месяцев. Работу нашла на сайте вакансий hh.ru. Сейчас ее не пугают ни недовольные покупатели, ни большие очереди. А в первые дни девушка боялась даже просто стоять за кассой. «Я ведь отвечаю за деньги, а это большая ответственность», — признается она. Но вскоре страх пропал. Привыкла, ведь в день ей приходится обслуживать до 250−300 покупателей.

Однако многие новички не выдерживают тяжелого темпа и увольняются. Некоторые покидают рабочее место уже через пару часов.

Светлана Лаур,

администратор магазина «Пятерочка» на пр. Красноармейском:

Полтора месяца назад к нам пришла девочка-стажерка. Через два часа работы подошла и говорит: «Я ухожу, это не мое». Мы были в шоке. Человек должен понимать, куда он идет, это ведь не детский сад. Когда приходишь в такую большую сеть, как «Пятерочка» или «Мария-Ра», сталкиваешься с тем, что работать нужно на износ. Этого никто и не скрывает.

Продуктовый магазин «Пятерочка». Анна Зайкова

Помимо физической нагрузки в работе кассира существует и психологическое давление. По подсчетам сотрудников, в день они могут столкнуться примерно с пятью недовольными покупателями. Самой распространенной причиной конфликта является несоответствие цен товару. На втором месте — отсутствие маски у покупателя.

Елена Земеровец,

кассир магазина «Магнит» на проспекте Красноармейском:

Не все люди понимают, что важно соблюдать масочный режим. Некоторые покупатели относятся к этому с агрессией. Так, при просьбе надеть маску могут демонстративно оставить все продукты на кассовой ленте и уйти.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

Из-за того, что кассир не имеет права обслуживать покупателя без маски, многие люди срывают свое недовольство на продавцах. Один из сотрудников супермаркета рассказал об этом в интернет-сообществе «Подслушано Барнаул»:

Кaждый день на кассе пoлучаешь огромное количество нeгатива. Только что по лицу не бьют. Куда только ни пoсылают в течение дня, маски предлагают заcунуть куда подальше, товар кидают в кассиров, сплошнoй мат и оскорбления.

Карьерный рост с дипломом и без

Несмотря на все трудности, главными плюсами в работе сотрудников магазинов крупных сетей является стабильная заработная плата, предоставление соцпакета и даже возможность карьерного роста. Чтобы стать кассиром, требуется заполнить анкету и пройти собеседование у директора. После этого два-три дня стажировки. Через полгода или год можно заполнить заявление на повышение и после обучения стать администратором или замдиректора.

«Мария-Ра», магазин , продукты. skyscrapercity.com

Так поступил Никита Вершинин. В магазине он работает уже три года, хотя изначально не собирался приходить в продовольственную сеть. Он отучился на автослесаря, но не смог работать по специальности. По примеру родственников, которые трудились в супермаркетах, Никита пришел в «Марию-Ра» на проспекте Социалистическом и не жалеет о своем выборе.

При приеме на работу кассиром не требуется диплом о высшем образовании. В приоритете такие качества, как грамотная речь, желание работать и стрессоустойчивость. По этой причине возникает вопрос: нужен ли диплом в принципе, если можно устроиться на работу в 18 лет и сразу начать получать деньги? На этот вопрос попыталась ответить Светлана Лаур.

Светлана Лаур,

администратор магазина «Пятерочка»:

Получать или не получать диплом — выбор каждого. У меня среднее специальное торговое образование. Хоть это никогда не было моим призванием, я шесть лет отработала в «Марии-Ра» товароведом, а теперь администратор в «Пятерочке». У некоторых сотрудников высшее образование, но они не могут устроиться по своей специальности, поэтому идут сюда.

Контроль за соблюдением масочного режима. Анна Зайкова.

Чаще на вакансии кассиров откликаются девушки, но в приоритете парни. Помимо обычной работы за кассой они помогают разгружать товар — в день может прийти 13−15 поддонов с продуктами.

Вакансии с hh.ru: кассир-продавец магазина «Мария-Ра» — заработная плата от 17 тыс. до 23 тыс. рублей; оператор клиентского сервиса/кассир магазина «Лента» — заработная плата от 21 тыс. до 25 тыс. рублей; администратор магазина «Пятерочка» — заработная плата от 25 тыс. до 32 тыс. рублей.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Вездесущий Роспотребнадзор

По сравнению с ажиотажем в начале пандемии сейчас работа магазинов идет более спокойно. Однако сотрудникам супермаркетов расслабляться не приходится. В магазине, в котором работает Никита Вершинин, полиция и Роспотребнадзор устраивают проверки соблюдения мер безопасности до трех раз в день. За нарушение масочного режима магазину могут выписать серьезный штраф.