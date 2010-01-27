На скамейке у храма умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин

Отец Всеволод сидел на лавочке перед храмом, когда ему стало плохо, рассказали «Интерфаксу» прихожане. Он упал, приехавшая через 15 минут скорая констатировала смерть. У отца Всеволода остановилось сердце.

Чаплину был 51 год. Широко известен он стал за время службы в Московском патриархате, где много лет отвечал за взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ. Всеволод Чаплин родился в Москве в семье профессора и доктора технических наук Анатолия Всеволодовича Чаплина.

Несмотря на неодобрение отца-агностика, в 13 лет пришел к вере. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию. Вскоре получил пост в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, где служил под началом будущего патриарха Кирилла.

В 2009 году Чаплин стал заместителем председателя Отдела внешних церковных связей. В том же году отец Всеволод, уже в качестве протоиерея, стал председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Он считался одним из самых контактных представителей РПЦ — охотно давал интервью, не боялся дискуссий.

Пост и бургер

Чаплин чурался роскоши — его можно было запросто встретить в «Макдоналдсе» во время поста, писал «Дождь». В поле зрения СМИ он часто попадал благодаря своим высказываниям, в том числе в соцсетях.

Искусственное оплодотворение

Комментируя присуждение Нобелевской премии за исследования в области искусственного оплодотворения, заявил, что не видит в этой медицинской технологии ничего дурного при условии сочетания ее с традиционными нравственными нормами — супружеской верностью и уважением к зародившейся человеческой жизни, пишет РИА Новости.

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Смертная казнь и война

Чаплин поддерживал военные действия в Донбассе и выступал за возвращение смертной казни. Военную операцию России в Сирии он называл частью «священной борьбы» против мирового терроризма.

Отставка

Также он сделал несколько скандальных заявлений о судах шариата. В 2015 году Чаплин был отстранен от своего поста.

По мнению священнослужителя, причиной отставки стали его разногласия с патриархом Кириллом и критика системы церковного управления, пишет bfm.ru.

Не раз Всеволод Чаплин полемизировал и с другими представителями духовенства.

Президентские выборы

После выборов президента РФ в 2018 году протоиерей Всеволод Чаплин написал в Facebook очень жесткий пост по поводу поздравления патриархом Кириллом Владимира Путина с избранием президента. В этой записи священник заявил, что «проект „Патриарх Кирилл“ закрыт».

Недовольство Чаплина вызвало то, что предстоятель РПЦ поздравил Путина «от лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской православной церкви и от себя лично».

По словам протоиерея, он лично готов присоединиться к этому поздравлению, хотя и голосовал не за Путина. Но есть множество православных, которые, по мнению Чаплина, не поддерживают патриарха в этом поздравлении.

Олигархи

В июде 2018-го в Москве на митинге против повышения пенсионного возраста протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Всеволод Чаплин назвал всех участников списка Forbes «жалкими ничтожествами».

«Отец Всеволод был глубоко верующим священником, который искренне переживал за все проблемы в Церкви, в обществе. Он был именно консерватором, очень ультраконсерватором, и поэтому, конечно, многие его мысли вызывали резонанс, многим не нравились. Но, знаете, в наше время, когда очень многие друг под друга подстраиваются, наверное, все-таки отец Всеволод являл пример некоей несгибаемости, с которой, может быть, и правда где-то и я сам не соглашался, но как минимум нам всем будет его не хватать», — сказал настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский.