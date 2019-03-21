Из-за потепления в Алтайский край раньше срока прилетают десятки видов птиц

В Алтайский край после зимы прилетело уже около 20 видов птиц. В теплые выходные их станет еще больше, написал в Facebook алтайский орнитолог Алексей Эбель.

Уже в трех местах Алтайского края замечены скворцы, которые прилетели даже раньше срока в этом году, пишет ученый.

Алексей Эбель,

орнитолог:

И что вообще удивительно: у Малинового озера сфотографировали деревенскую ласточку, которую занесло на 5 недель раньше самого раннего срока.

На сайте iNaturalist, куда добавляют данные о прилетевших в край птицах, отмечено 16 видов. Как подчеркивает Эбель, на самом деле их куда больше, а на предстоящих выходных «десяток-полтора точно прибавится».

Как Алексей Эбель ранее рассказывал altapress.ru, в конце марта в Алтайском крае появляются скворцы, зяблики, жаворонки, гуси и утки, серые цапли, крупные чайки.

Напомним, в Алтайском крае к концу недели по отдельным районам потеплеет до +13 градусов.