Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Из-за потепления в Алтайский край раньше срока прилетают десятки видов птиц

В Алтайский край после зимы прилетело уже около 20 видов птиц. В теплые выходные их станет еще больше, написал в Facebook алтайский орнитолог Алексей Эбель.

Птицы барнаульских парков.
Птицы барнаульских парков.
Алексей Эбель vk.com/ornitoexur

Уже в трех местах Алтайского края замечены скворцы, которые прилетели даже раньше срока в этом году, пишет ученый.

Алексей Эбель,
орнитолог:

И что вообще удивительно: у Малинового озера сфотографировали деревенскую ласточку, которую занесло на 5 недель раньше самого раннего срока.

На сайте iNaturalist, куда добавляют данные о прилетевших в край птицах, отмечено 16 видов. Как подчеркивает Эбель, на самом деле их куда больше, а на предстоящих выходных «десяток-полтора точно прибавится».

Как Алексей Эбель ранее рассказывал altapress.ru, в конце марта в Алтайском крае появляются скворцы, зяблики, жаворонки, гуси и утки, серые цапли, крупные чайки.

Напомним, в Алтайском крае к концу недели по отдельным районам потеплеет до +13 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость