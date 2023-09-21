На торговле изъятыми сигаретами попались полицейские из Омска

Мундштук для пачки сигарет, 1955 год.

Четыре сотрудника полиции из Омска придумали прибыльную подработку: на протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота, сообщает Baza.

На протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота.

Известно, что в схеме участвовали капитан, два майора и участковый.

На них возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и сбыт товаров без маркировки.

Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.