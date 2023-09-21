На торговле изъятыми сигаретами попались полицейские из Омска

Барнаульцы занялись сексом рядом со стелой "Город трудовой доблести" и попали на видео
Жители Барнаула занялись сексом на лавочке рядом со стелой "Город трудовой доблести". Видео опубликовал "Инцидент Барнаул".
Четыре сотрудника полиции из Омска придумали прибыльную подработку: на протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота, сообщает Baza.
На протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота.
Известно, что в схеме участвовали капитан, два майора и участковый.
На них возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и сбыт товаров без маркировки.
Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.
Жители Барнаула занялись сексом на лавочке рядом со стелой "Город трудовой доблести". Видео опубликовал "Инцидент Барнаул".
Полиция уже две недели разыскивает пятилетнюю девочку, похищенную в чемодане, сообщает La Repubblica.
В Республике Бурятия в лесу заблудилась 29-летняя женщина. Она провела в диких условиях больше двух недель, пока ее не нашли спасатели. Об этом сообщает региональное агентство ГО и ЧС.