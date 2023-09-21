21 сентября

На торговле изъятыми сигаретами попались полицейские из Омска

На торговле изъятыми сигаретами попались полицейские из Омска
Мундштук для пачки сигарет, 1955 год.

Четыре сотрудника полиции из Омска придумали прибыльную подработку: на протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота, сообщает Baza.

На протяжении 5 лет они торговали сигаретами, изъятыми из незаконного оборота.

Известно, что в схеме участвовали капитан, два майора и участковый.

На них возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и сбыт товаров без маркировки.

Ранее в алтайском селе полицейские посмеялись над гуляющим голышом мужчиной и проехали мимо.

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