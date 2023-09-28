На трассе Ребриха - Павловск произошло ДТП

В Алтайском крае очевидцы заметили ДТП на трассе Ребриха - Павловск.

Авария произошла на трассе Ребриха - Павловск, столкнулось два автомобиля, одна из машин пострадала. По сообщениям очевидцев, на месте уже работают сотрудники ДПС и медики.

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