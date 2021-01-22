На уборку уральского снега выехала техника, которую можно проткнуть пальцем

После жалоб жителей Екатеринбурга на плохую уборку снега журналисты E1 выяснили, что в городе прогнила часть уборочной техники.

На нечищенные дороги обратили внимание прокуратура и ГИБДД. После этого власти сдались: врио мэра Алексей Орлов заявил, что парк изношен на 70%, поскольку с 2012 года не было обновления.

«Решили проверить, что не так с машинами, которые чистят дороги, и в разгар рабочего дня отправились в парк ДЭУ Кировского района посмотреть, как обстоят дела на самом деле», — отмечает издание.

Местный механик подтвердил, что массового обновления техники, действительно, не было довольно давно.

Работник ДЭУ подошел к КамАЗу и пальцами отломал небольшой кусок от кабины, в которой и так большая щель.

«КамАЗам больше десяти лет. Сгнили все. Вон все прямо осыпается, так как работает постоянно с солью», — улыбается мужчина и продолжает пальцами ломать грузовик.

Сквозные дыры и в технике, которая рассыпает противогололедную смесь.

Кстати, накануне стало известно, что Алтайскому краю закупили снегоуборочную технику почти на 1 млрд рублей.

Ранее сообщали, что в Бийске могут перестать чистить и посыпать дороги, поскольку заканчивается контракт на обслуживание городских дорог.